Po daljšem preverjanju 'zrnc' kitajske oblasti vendarle dovolile prodajo bonbončkov Pez

Pred dvema tednoma so iz Pezove tovarne na zahodu Madžarske na Kitajsko poslali prve zabojnike z bonbončki pez. Priprave so trajale dve leti, kajti vstopne ovire so na kitajskem trgu ogromne, je povedal Födermayr. In to kljub temu, da Pez z dvema partnerjema na Kitajskem že 18 let proizvaja figurice pez, ki jih prodaja po vsem svetu.

Avstrijci so pred leti figurice pez izdelovali tudi v Sloveniji, vendar je tovarna v Ormožu zaradi naraščanja tečaja evra postala nekonkurenčna in so jo leta 2004 zaprli. Bonbončke pez pa je skoraj dve desetletji v Ljubljani izdelovala Kolinska.

Pez, ki s tovarno bonbončkov na Madžarskem oskrbuje evropski in azijski trg, s tovarno v ameriškem Connecticutu pa severno- in južnoameriškega, je v obdobju od leta 2004 obseg prodaje skoraj podvojil. V ZDA Pez proda dobro polovico od pet milijard vsako leto narejenih bonbončkov in 70 milijonov figuric. Ob ameriški tovarni v kraju Orange v Connecticutu stoji tudi muzej Pez, ki ga vsako leto obišče 80.000 ljudi.

Za letos v podjetju z 870 zaposlenimi načrtujejo prodajo v višini 106 milijonov evrov. Na evropski trg odpade le približno ena tretjina tega zneska.

Prvi so bili namenjeni kadilcem

Bonbončke pez si je leta 1927 izmislil ustanovitelj podjetja Eduard Haas. Prvi so imeli okus poprove mete in so bili namenjeni kadilcem kot nadomestek za cigareto. Ime pez je izpeljanka iz nemške besede Pfefferminz.

Zmagovalni pohod po svetu pa je Pez začel v 50. in 60. letih, ko so v družbi sklenili svoj izdelek prilagoditi otrokom in začeli bonbončke izdelovati v sadnih okusih, nato pa so leta 1962 od Walta Disneyja dobili še dovoljenje, da figurice opremijo z glavami miške Mikija in racmana Jake. Do danes je Pez ostal v koraku s časom in na trg ves čas pošilja figurice s tistimi junaki, ki jih imajo otroci takrat najraje.