Po Harrisonu Fordu poimenovali novo vrsto kače

Legendarni lik Harrisona Forda Indiana Jones se je kač bal, a to ne velja za igralca, po katerem so poimenovali novoodkrito vrsto kače. Kačo so v perujskih Andih odkrili raziskovalci iz Nemčije, ZDA in Peruja ter jo poimenovali Tachymenoides harrisonfordi. Z izbiro imena so se poklonili hollywoodskemu igralcu in njegovemu prizadevanju za varstvo okolja, poroča BBC.

Ford, ki je podpredsednik ameriške nevladne okoljevarstvene organizacije Conservation International, se je na novico šaljivo odzval: "Ti znanstveniki kar naprej imenujejo bitja po meni, vendar gre vedno za taka, ki strašijo otroke. Ne razumem. V svojem prostem času vezem. Svojim rastlinam bazilike pojem uspavanke, da se ne bodo bale noči."