Po hišah za en evro v 'prst' italijanskega škornja mlajše od 40 let vabijo s tisoči evrov

Več kot 75 odstotkov mest v Kalabriji - po ocenah jih je to okoli 320 - ima že zdaj namreč manj kot 5000 prebivalcev, zato se deželni glavarji bojijo, da bi skupnosti v nekaj letih povsem izumrle, če ne bo prišlo do prirasta prebivalstva.

Da bi dobili denarna sredstva, se morajo prišleki zavezati, da bodo se bodo v lokalnem okolju lotili posla - ali bodo tam odprli novo dejavnost ali pa prevzeli že obstoječo. Preseliti se bo treba v 90 dneh po odobreni prijavi, prijavitelji pa ne smejo biti starejši od 40 let. Ciljajo namreč na mlajšo generacijo in milenijce, ki želijo zavihati rokave in si ustvariti novi življenje, piše CNN.

Projekt bi lahko zaživel v nekaj tednih, Kalabrija pa je zanj za zdaj že zagotovila več kot 700.000 evrov.

Član deželnega sveta Gianluca Gallo je za omenjeni portal pojasnil, da točnih izračunov sicer še nimajo, računajo pa, da bi lahko vsak novi podjetnik v obdobju dveh do treh let mesečno prejemal med 800 in 1000 evri za zagon dejavnosti, kot je bar, restavracija, penzion, trgovina ali kmetija.

"Točno mesečno izplačilo in tehnične podrobnosti še usklajujemo, prav tako razmišljamo, če bi vključili tudi večje vasi, ki imajo po 3000 prebivalcev. Za zdaj za projekt vlada veliko zanimanje in če bo pilotna izvedba uspešna, upamo, da bodo v prihodnjih letih sledile še nove in nove," je pojasnil.

Oživljanje italijanskega juga

Župan Altomonta Gianpietro Coppola meni, da gre za bolj ciljani pristop kot akcija prodajanja hiš za en evro v podeželskih mestih, ki so jih prebivalci zaradi različnih razlogov zapustili. "Nepremičnine za en evro in negotovi turistični tokovi niso najboljši način za oživljanje italijanskega juga. Želimo si, da bi novi projekt postal eksperiment socialne vključenosti, ki bi pritegnil ljudi k uživanju v regiji, neuporabljene lokacije, kot so konferenčne dvorane, pa obogatil zmogljivimi internetnimi povezavami," navaja kot primer.