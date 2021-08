'Biblična operacija' v Ukrajini, kjer so šestletnemu Mihajlu s pomočjo njegovega rebra omogočili, da lahko spet diha in govori. Ukrajinski zdravniki so pri posegu združili moči s poljskim strokovnjakom, dečkovi starši pa upajo, da bo končno lahko znova zaživel normalno življenje, potem ko je bila zanj skoraj usodna prometna nesreča.