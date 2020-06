Po karanteni porast zahtevkov za ločitev

Čas je nekaj zelo relativnega. Posebno v teh, še vedno nenormalnih, nevarnih časih, ko se vsi sprašujemo, kakšna bo, ko bo prišla, nova 'pokoronska' normalnost, kot ji rečejo. V Veliki Britaniji, kjer so karanteno uvedli pozno, 23. marca, so upali, da bo prinesla vsaj nekaj dobrega: več ljubezni med pari, ki so jo preživljali skupaj. Pa se dogaja nekaj povsem nasprotnega: občutno se je povečalo število zahtevkov za ločitev.