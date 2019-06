Po koncu serije Černobil 40-odstotna rast rezervacij za obisk 'mesta jedrske katastrofe'

Po poročanju tujih medijev so ukrajinske turistične agencije od začetka do konca predvajanja izjemno priljubljene miniserije Černobil zabeležile občutno rast rezervacij za obisk mesta jedrske katastrofe. V eni izmed njih je število rezervacij poskočilo za kar 40 odstotkov.

Produkcija televizijske mreže HBO se je do sedaj podpisala pod številne filmske in serijske uspešnice, njihov trenutni 'paradni konj' pa je miniserija Černobil, ki se je zavihtela na vrh lestvice IMDb in za seboj pustila visoko kotirane serije Igra prestolov, Kriva pota, Pravi detektiv, Planet Zemlja I in II ter zgodovinsko miniserijo Peščica izbranih.

FOTO: Profimedia

Serija Černobil je v petih delih oslikala resnične zgodovinske dogodke od 26. aprila 1986 dalje, ko se je v jedrski elektrarni Černobil v ukrajinskem mestu Pripjat zgodila največja nuklearna nesreča na evropskih tleh. Nesreča, ki je po prepričanju mnogih privedla tudi do končnega razpada Sovjetske zveze.

Zapuščeno mesto Pripjat FOTO: Profimedia

Mesto Pripjat je utrpelo nuklearno katastrofo, ki je po ocenah nekaterih strokovnjakov onemogočila življenje na tamkajšnjih tleh za nadaljnih 20.000 let. Kljub temu, da od nesreče, ki je takrat ogrozila širše evropsko območje, ni minilo niti pol stoletja, pa je 'zapuščeno mesto duhov' prebudilo zanimanje svetovne javnosti, ki se je kljub varnostnim opozorilom želela na lastne oči prepričati, kakšne so dejanske posledice jedrske nesreče. In če je bilo teh v preteklosti le peščica, se je število rezervacij po končani seriji Černobil znatno povečalo: v eni izmed urajinskih turističnih agencij poročajo celo o 40-odstotni rasti.

Zabaviščni park, ki nikoli ni dočakal uradnega odprtja. FOTO: Profimedia

V Pripjatu, mestu, ki je bilo zgrajeno leta 1979, sedem let pred nuklearno katastrofo, je med drugim ostal tudi danes zapuščeni in zarjaveli zabaviščni park, ki nikoli ni doživel svoje otvoritve – slednja bi se predvidoma morala zgoditi nekaj dni po eksploziji v jedrski elekrarni Černobil. Mesto je pravzprav ostalo zmrznjeno v času: vse stavbe, pohištvo, avtomobili, otroške igrače, oblačila in naprave so ostali točno takšni, kot so jih pred 33 leti čez noč zapustili evakuirani prebivalci – le v precej bolj zapuščenem stanju. Stavbe je preraslo zelenje, ostale stvari je prekril prah in načel zob časa. Vse to pa si bodo lahko ogledali obiskovalci mesta, ki bodo za vodeni ogled z angleško govorečim vodičem odšteli slabih 100 evrov.

Stavbe je načel zob časa. FOTO: Profimedia

Sergej Ivančuk, direktor turistične agencija SoloEast, je za Reutersdejal, da je njihova agencija letos v primerjavi z lanskim letom zabeležila 30-odstotno rast povpraševanja za ogled mesta. Po koncu miniserije Černobil se je ta številka povečala za dodatnih 10 odstotkov, kar je skupno 40 odstotkov več kot preteklo leto. Jaroslav Jemelijanenko, direktor agencije Chernobyl Tour, je dejal, da v primerjavi z letom 2018 pričakuje podobno rast: od 30–40-odstotno. Njegova agencija ponuja ogled lokacij, prikazanih v seriji, vključno z bunkerjem, v katerem so na večer eksplozije vodilni lokalni uslužbenci sprejeli odločitev, da prebivalcev ne bodo takoj evakuirali.

'Most smrti', s katerega so lokalni prebivalci na večer jedrske eksplozije opazovali elekrarno v plamenih: po nekaterih podatkih nihče izmed njih ni preživel. FOTO: Profimedia