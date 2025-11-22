Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TV Zanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zanimivosti

Po mamini smrti so na podstrešju našli zaprašeno škatlo in obogateli

Los Angeles, 22. 11. 2025 11.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
8

Po mamini smrti so trije bratje iz Kalifornije na podstrešju našli strip Supermana iz leta 1939. Za izvod prve izdaje so na dražbi iztržili 9,12 milijona dolarjev.

Iz Kalifornije prihaja neverjetna novica. Na podstrešju se je v zaprašeni škatli namreč skrivalo pravo bogastvo.

Strip iz leta 1939 (na fotografiji) so na dražbi prodali za 9,12 milijona dolarjev.
Strip iz leta 1939 (na fotografiji) so na dražbi prodali za 9,12 milijona dolarjev. FOTO: Profimedia

Trije bratje so po smrti svoje mame na podstrešju med kupom časopisov našli enega prvih stripov o Supermanu. Gre za izdajo iz leta 1939, ki je bila v zelo dobrem stanju. Strip naj bi njihova mama kupila s svojim bratom v času velike depresije. Skupno so na podstrešju sicer našli šest stripovskih knjig.

Bratje so potrdili, da je mama velikokrat izpostavila, da ima na podstrešju drago zbirko stripov, a je ni nikoli pokazala. "Skozi leta je življenje prineslo vrsto izgub in sprememb. V ospredje so stopile zahteve vsakdanjega preživetja, škatla s stripi, ki je bila nekoč skrbno in namerno odložena, pa je bila pozabljena. Vse do lanskega božiča," je po poročanju BBC povedal mlajši od treh bratov.

Preden so dražbeno hišo Heritage obvestili o najdbi, so počakali nekaj mesecev. Na domu jih je nekaj dni po kontaktiranju obiskal podpredsednik dražbene hiše Lon Allen, ki je dejal, da so stripi v zelo dobrem stanju. K temu je po njegovih navedbah prispevalo tudi vreme severne Kalifornije, ki da je idealno za ohranjanje starega papirja. "Če bi bil strip na podstrešju v Teksasu, bi bil uničen," je dejal.

Neodvisna služba za ocenjevanje stripov mu je podelila oceno 9,0 od skupno 10 možnih točk. S tem je knjiga presegla prejšnji rekord, ki je znašal 8,5 točke.

Na dražbi so za strip iztržili 9,12 milijona dolarjev (okoli 7,9 milijona evrov), s čimer je postal najdražje prodani strip, je poročal BBC. Dražbena hiša Heritage je izdelek ocenila za "vrhunec zbiranja stripov". Ceno doslej najdražje prodanega stripa Superman #1 je s tem presegel za več kot 6 milijonov dolarjev.

superman strip dražba najdba
  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smo druga Švica
22. 11. 2025 12.51
+1
Sam kere buče v ZDA radi mal napihujejo.Ko gledaš njihove odaje o zastavljalnicah je tud kr komedija.
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
22. 11. 2025 12.36
-1
to pa bo depresija
ODGOVORI
0 1
Ramzess
22. 11. 2025 12.17
+1
Če so enega prodali za toliko, za koliko so ostale, če pravijo da so jih našli več, ali celo menda zbirke, serije stripov.
ODGOVORI
1 0
ap100
22. 11. 2025 12.25
+2
vrednost se med seboj močno razlikuje-odvisna je od števila znanih primerkov posamezne izdaje ključna je tudi ohranjenost -običajno so bile prve izdaje nizkonakladne in so se povečevale z rastjo popularnosti stripov
ODGOVORI
2 0
Ramzess
22. 11. 2025 12.16
-1
Strip je revija, ne knjiga, niti zbirka stripov(ali revij) vpetih v namensko mapo ni knjiga. Našli so šest stripov samo, ali zbirk (serija) stripov. Nejasen članek.
ODGOVORI
1 2
jedupančpil
22. 11. 2025 12.37
-3
k da je vazn za becke .. vazn, da se neki pise
ODGOVORI
0 3
Infiltrator
22. 11. 2025 12.16
+3
Pametna mama
ODGOVORI
3 0
Prelepa Soča
22. 11. 2025 12.04
+2
Super.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363