Po mamini smrti so na podstrešju našli zaprašeno škatlo in obogateli

Trije bratje so po smrti svoje mame na podstrešju med kupom časopisov našli enega prvih stripov o Supermanu. Gre za izdajo iz leta 1939, ki je bila v zelo dobrem stanju. Strip naj bi njihova mama kupila s svojim bratom v času velike depresije. Skupno so na podstrešju sicer našli šest stripovskih knjig.

Bratje so potrdili, da je mama velikokrat izpostavila, da ima na podstrešju drago zbirko stripov, a je ni nikoli pokazala. "Skozi leta je življenje prineslo vrsto izgub in sprememb. V ospredje so stopile zahteve vsakdanjega preživetja, škatla s stripi, ki je bila nekoč skrbno in namerno odložena, pa je bila pozabljena. Vse do lanskega božiča," je po poročanju BBC povedal mlajši od treh bratov.

Preden so dražbeno hišo Heritage obvestili o najdbi, so počakali nekaj mesecev. Na domu jih je nekaj dni po kontaktiranju obiskal podpredsednik dražbene hiše Lon Allen, ki je dejal, da so stripi v zelo dobrem stanju. K temu je po njegovih navedbah prispevalo tudi vreme severne Kalifornije, ki da je idealno za ohranjanje starega papirja. "Če bi bil strip na podstrešju v Teksasu, bi bil uničen," je dejal.

Neodvisna služba za ocenjevanje stripov mu je podelila oceno 9,0 od skupno 10 možnih točk. S tem je knjiga presegla prejšnji rekord, ki je znašal 8,5 točke.

Na dražbi so za strip iztržili 9,12 milijona dolarjev (okoli 7,9 milijona evrov), s čimer je postal najdražje prodani strip, je poročal BBC. Dražbena hiša Heritage je izdelek ocenila za "vrhunec zbiranja stripov". Ceno doslej najdražje prodanega stripa Superman #1 je s tem presegel za več kot 6 milijonov dolarjev.