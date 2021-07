Po Mariboru koruzni labirint tudi v Krtini

V Krtini pri Domžalah bodo v petek odprli koruzni labirint. Gre za tematski park, ki ponuja dogodivščino v labirintu, v Sloveniji pa je prvi tovrstni labirint zaživel že leta 2011. Takrat je idejni vodja projekta Luka Kastelic odprl prvi labirint na Bledu, ki je deloval do leta 2013. Pet let pozneje je luč sveta ugledal koruzni labirint v kraju Marjeta na Dravskem polju v bližini Maribora, jutri pa se mu bo pridružil še koruzni labirint v Krtini pri Domžalah.

Krtinski labirint se razprostira na 4,5 hektarja in ima dva vhoda in izhoda. Sredi labirinta je velik most, ki nudi razgled na celoten labirint in pomaga pri orientaciji, znotraj labirinta pa je več zabavno-poučnih točk. Motiv krtinskega labirinta je zmaj, znak slovenske prestolnice.

Kot piše na spletni strani labirinta, so se načrtovanja tematskega parka lotili že pred nekaj leti, z delom pa so začeli letošnjega aprila, in sicer najprej s sejanjem koruze, meseca maja pa z zarisovanjem in čiščenjem poti, julija je nato sledila celotna postavitev, jutri pa jih čaka še otvoritev.