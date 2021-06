Po Meryl Streep poimenovali newyorško postajo podzemne železnice

Adrian Wilson je dejal, da se mu je ideja o preimenovanju postaje utrnila nenadoma in se mu je zdela tako rekoč popolna. Postajo sta s sodelavcem Mattom Duncanom preimenovala tako, da sta izvirne napise 72nd Street prelepila z nalepkami, na katerih piše 72 Streep. Umetnik je dejal, da je oskarjevka Meryl Streep , ki je 72 let dopolnila 22. junija, praktično nacionalni zaklad, zato ni dvomil, da bodo ljudje akcijo sprejeli z odobravanjem.

Streepova je sicer prva živeča osebnost, ki se ji je Wilson poklonil z umetniško akcijo, izpeljano v sodelovanju z Duncanom. Je pa že poprej anonimno izvedel druge akcije spreminjanja napisov v čast pokojnim ikonam, kot sta bila Prince in Aretha Franklin, na postajah podzemne železnice, pa tudi na spominskih območjih in na prometnih znakih, je pisal New York Post.

"Lepo se je pokloniti še živeči osebi. Vem sicer, da kot gentleman ne bi smel izdati njenih let — a so navedena povsod," je še dejal Wilson. Akcijo je objavil na Instagramu, na katerem ima več kot 12 tisoč sledilcev, ki so jo pozdravili. Umetnik je dodal, da je naredil nekaj, kar je ljudi razveselilo, saj po njegovih besedah zdaj potrebujemo prav to. Želi pa si tudi, da bi njegovo akcijo videla igralka, saj gre po njegovem "za poklon mesta New York eni naših najljubših oseb.''