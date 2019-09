Po modni brvi hodil, kot bi ga obsedel demon

V Parizu se je pred kratkim odvijal pariški teden mode, na katerem je bolj od predstavljenih kolekcij za prihajajočo pomlad izstopal nemški model Leon Dame . Slednjemu je bila dodeljena čast, da je 'zaprl' revijo modne hiše Maison Margiela, s svojo močno držo, nepremičnim obrazom in izstopajočo hojo pa je v hipu postal prava spletna senzacija.

20-letnik je bil oblečen v zanimivo modno kombinacijo, njegova hoja pa je vsekakor sprožila mešane občutke in odzive. Nekateri so se zgražali in komentirali, da je hodil, kot bi bil pijan, na obrazu drugih, tudi modne gurujke Anne Wintour, pa se je risal nasmešek.