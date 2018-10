Po novem: štiri dni v službi, tri dni doma

Ustanovitelj podje tja Perpetual Guardian, Andrew Barnes , je sporočil, da lahko zaposleni izbirajo ali bodo prešli na štiridnevni delavnik, prav tako so vzpostavili stik z odvetniki, da se prepričajo, da je omenjena sprememba skladna z novozelandskim zaposlitvenim zakonom. Delavcem, ki se ne bodo odločili za štiridnevni delavnik, bodo vseeno ponudili fleksibilnost pri urah prihoda in odhoda, da se bodo lahko izognili prometnim konicam ali uredili druge družinske obveznosti.

Novozelandsko podje tje, ki je poskusno uvedlo štiridnevni delavnik, je sporočilo, da je bilo poskusno obdobje uspešno, zato bodo nov urnik uvedli za stalno, poroča The Guardian. V podje tju Perpetual Guardian, kjer upravljajo sklade in se ukvarjajo z oporokami ter načrtovanjem nepremič nin, je štiridnevni delavnik testiralo skoraj 250 uslužbencev. Skrajšani delavnik so imeli marca in aprila letos, delali so osem ur na dan, plačilo pa so prejeli za pet ur.

Barnes se je za poskusno obdobje odločil potem, ko je opazil v kakšnem stresu so nekateri njegovi zaposleni, ko poskušajo balansirati med službo in družinskimi obveznostmi. Spraševal se je, če bi dodaten prosti dan za urejanje družinskih zadev delavcem pomagal, da bi postali bolj produktivni in osredotočeni na delo. Podatki in dokazi so njegovo teorijo potrdili.

Akademiki, ki so raziskovali poskusno obdobje, so namreč ugotovili, da so bili zaposleni v podjetjih po državi manj v stresu in bolj zadovoljni, prav tako pa so lažje uravnavali službene in družinske obveznosti.

Novembra lani je le nekaj več kot polovica (54 %) zaposlenih trdilo, da lahko uravnava službo in domače obveznosti, medtem ko je številka po poskusnem obdobju narasla na 78 %. Stres med zaposlenimi se je zmanjšal za sedem odstotnih točk, medtem ko so se stimulacija, zavezanost in občutek krepitve moči na delovnem mestu bistveno izboljšali, pri čemer se je zadovoljstvo z življenjem na splošno povečalo za pet odstotnih točk.

Iain Lees-Galloway, novozelandski minister za odnose z delavci, je ugotovitve o štiridnevnem delavniku komentiral za ’’zelo zanimive’’in dodal, da je pripravljen sodelovati s podjetji pri odkrivanju novih modelov.