Po prepiru z ženo odvihral od doma in prehodil 450 kilometrov

Moški je zapustil svojo hišo v Lombardiji in se napotil proti jugo do Bologne, preden ga je ustavila policija v Fanu, mestu na jadranski obali, medtem ko je ob 2. uri zjutraj "taval brez cilja". Potem ko so policisti 48-letnika obtožili kršitve policijske ure, ki v Italiji velja zaradi pandemije covida-19, so razkrili njegovo bizarno zgodbo, poroča bolonjski časopis Il Resto del Carlino.

Moški, ki je bil videti premražen in utrujen, je policiji povedal, da se ni zavedal, da je v svoji tedenski avanturi toliko prehodil in da je hrano prejemal od ljudi, ki jih je srečal na poti.

Kasneje so ugotovili, da je njegova žena na policiji v Comu zanj vložila prijavo pogrešane osebe. Moškega so odpeljali v hotel, kjer je dobil za pod zob, tam pa je tudi prenočil. Naslednji dan ga je prišla iskati njegova žena, ki je prevozila 450 kilometrov. Pobegli mož je poleg denarne kazni v višini 400 evrov moral poravnati še stroške hotelske nastanitve.

Moškega so na družbenih omrežjih krstili za "italijanskega Forresta Gumpa", italijanski časnik Corriere della Sera pa se je ob tem spraševal: "Če ne bi bilo policijskih kontrol, kdo ve, kje bi lahko končal."