Po prisilnem neskončnem zmenku zaroka kitajskega para

"Nikoli nisem razmišljala, da bi ostala čez noč, saj je to precej nerodno," je za lokalni medij Jimu News povedala mlada Kitajka. Dodala je, da je mladenič z imenom Džao Fe sprva ni preveč zanimal, a je kljub nerodnemu začetku med njima prevladala ljubezen in sta se zaročila. Dodaja, da se zelo dobro razumeta in da so starši obeh srečni.

Mladi Kitajci v manjših mestih in podeželskih skupnostih se sicer pogosto zanašajo na družino in prijatelje pri iskanju potencialnih partnerjev.