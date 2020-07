Po Queenih na kovancih tudi Elton John

" V teh čudnih časih je lahko glasba odlično krepčilo ," so zapisali v Britanski kraljevi kovnici. Z novo serijo kovancev so se t.i. Rocketmanu poklonili ob tem, ko so po svetu prodali več kot 300 milijonov njegovih albumov, glasbenik pa se lahko pohvali tudi s tem, da je bilo kar 50 njegovih skladb uvrščenih na lestvico 40 največjih uspešnic.

V Veliki Britaniji so novo serijo zbirateljskih kovancev z glasbenimi legendami uvedli konec januarja, kot prvi pa so se poklonili legendarni zasedbiQueen. Drugi v vrsti je Elton John, ki se je pridružil drugim legendarnim Britancem, ki bili v preteklosti upodobljeni na kovancih. Med njimi so bili denimo William Shakespeare, Isaac Newtonin Jane Austen.

Kovanci s podobo Eltona Johna so različnih vrednosti. Najcenejši je srebrni kovanec za pet britanskih funtov, za katerega je treba odšteti 13 funtov (približno 14,41 evra), v ekskluzivni izdaji pa so naredili tudi štiri zlate kovance v vrednosti slabih 69.000 funtov (približno 76.471 evrov).