Sprememba materinega imena: rojstni list malega Archieja dviguje veliko prahu

Rojstni list malega Archieja, ki bo maja star že dve leti, dviguje veliko prahu. Zakaj? Zaradi razkrite spremembe materinega imena. Vsi vemo, da je njegova mama nekdanja ameriška igralka Meghan Markle in da je njegov oče princ Harry. In da sta se lani v tem času odločila za odcepitev od kraljeve družine, a to nima nobene veze s spremembo materinega imena na Archiejevem rojstnem listu. Na njem je bila najprej Rachel Meghan, po spremembi pa 'njena kraljeva visokost vojvodinja Susseška'. Kaj se dogaja?

