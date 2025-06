Po sto letih bodo premestili znamenito posmrtno masko

Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal direktor muzeja Ali Abdel Halim, je v Egipčanskem muzeju na trgu Tahrir le še 26 predmetov iz Tutankamonove zbirke in vse bodo kmalu premestili. Med njimi so notranja zlata krsta, pozlačena krsta, zlato bodalo, kozmetična skrinjica, miniaturne krste, kraljevi diadem in naprsni križi.