Pobegla zebra presenetila prebivalce Seula

Pobeglega samca so uspavali in odpeljali nazaj v živalski vrt.

Policija, gasilci in osebje živalskega vrta so uspeli samca pregnati v ozko ulico in ga tako stisniti v kot. Veterinar je zebro uspaval, nato pa so jo zvezali in naložili na tovornjak ter odpeljali nazaj v živalski vrt.

Zaenkrat je pregled pri veterinarju pokazal, da je s samcem vse v najboljšem redu.

Vodja živalskega vrta je za tamkajšnje medije dejala, da še vedno raziskujejo, kako je možno, da je samec pobegnil, ni pa želela komentirati namigovanj, da naj bi Sero s kopiti deloma razbil leseno ogrado in tako uspel pobegniti na prostost.

Je pa zebra včeraj postala prava zvezda družbenih omrežij, saj so posnetke njenega tavanja med prometnimi zastoji številni objavljali na svojih profilih.