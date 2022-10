Pod krščanskim rokopisom odkrili najstarejši znani zemljevid zvezd

Arhivisti so odkrili dolgo izgubljeno zgodovinsko relikvijo, skrito pod krščanskim rokopisom: najzgodnejši znani zemljevid zvezd, so sporočili iz Muzeja Biblije. Kopija zvezdnega zemljevida astronoma Hiparha je bila odkrita pod sirskim besedilom "Lestev v nebesa" Janeza Klimaka. Besedilo je razprava, napisana okoli leta 600 pr. n. št. Učenjaki že leta vedo za obstoj zvezdnega zemljevida, ker so ga omenjala že druga starodavna besedila, vendar so bila vsa dosedanja iskanja neuspešna. Do sedaj.

"Novo odkrito besedilo je izjemen preboj, ki poudarja kreativno uporabo multispektralne slikovne tehnologije za branje predhodno izgubljenih besedil," je dejal Brian Hyland, kustos za srednjeveške rokopise. "Prav tako potrjuje točnost Hiparhovih meritev." Pred več kot 2000 leti je grški astronom Hiparh pogledal v nočno nebo in zarisal natančne lokacije zvezd in drugih nebesnih teles, kolikor jih je lahko videl. Toda zgodovinarji so vedno verjeli, da je bil njegov tako imenovani zvezdni katalog izgubljen; o njem so vedeli le iz navedb v kasnejših besedilih. Hiparh je med letoma 162 in 127 pr. n. št. deloval kot grški astronom, geograf in matematik. Znanstvenik velja za očeta trigonometrije in enega največjih astronomov v antiki. Hiparhov dokument je po mnenju zgodovinarjev prvi poskus merjenja natančnih položajev zvezd. Ker teleskopi takrat še niso bili izumljeni, so se morali Hiparh in drugi zgodnji astronomi zadovoljiti z manj sofisticiranimi orodji, zaradi česar je natančnost njegovih koordinat še toliko bolj impresivna.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Natančna analiza je pokazala, da je bil starodavni pergament večkrat uporabljen. Najprej naj bi v petem ali šestem stoletju grški učenjak prepisal Hiparhov "Katalog zvezd". Nato je v 10. ali 11. stoletju učenjak Janez Klimak v samostanu svete Katarine na gori Sinaj v Egiptu recikliral taisti rokopis, da bi napisal nekaj novega, sporoča Muzej Biblije. Zbral je liste pergamenta, imenovane tudi velum, iz vsaj desetih različnih starejših rokopisov. Potem je postrgal obstoječe črnilo in opral pergament, na koncu pa napisal besedilo "Lestev v nebesa". Toda sčasoma so ostanki postrganega črnila začeli temneti, raziskovalci pa so ugotovili, da je dokument palimpsest s plastmi različnih besedil, ki so napisana na istem materialu. Muzej je izvedel multispektralno slikanje listov v rokopisu v letih 2013, 2015, 2017 in 2018, piše v objavi Muzeja Biblije. Nato so rokopis poslali v Tyndale House na Univerzi v Cambridgeu, da bi preučili osnovno besedilo.

icon-expand Muzej Biblije v Washingtonu. FOTO: Shutterstock