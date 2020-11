Pod pokrovom motorja se je skrival trimetrski piton

Delavci v avtomehanični delavnici na Floridi so naleteli na malce drugačno tehnično težavo. Ko so dvignili pokrov mustanga, v katerem je svetila opozorilna lučka, so namreč odkrili trimetrskega pitona.

Obstaja veliko razlogov, zakaj bi se lahko v mustangu prižgala opozorilna lučka. Velika kača, skrita pod pokrovom motorja, pa verjetno ni prvo, na kar bi pomislil lastnik. Kot poroča CNN, je avtomehanike, ki so opravljali pregled prestižnega avtomobila, presenetil slepi potnik, ki je bil zavit pod pokrovom motorja. Šlo je za kar tri metre dolgega burmanskega pitona. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Poklicali so za to usposobljene strokovnjake - državne uradnike za divje živali, ki so pitona varno 'odtrgali' od motorja avtomobila. Zdaj ga bodo verjetno uporabili za raziskave, piše CNN. Florida se sicer že več let spopada z invazijo teh tujerodnih plazilcev. Ta kača tako ni zaščitena, ravno nasprotno, v okolju povzroča številne težave, zato prebivalce spodbujajo, da oblastem prijavijo, ko naletijo nanje. Da bi omejili njihovo populacijo, vsako leto organizirajo celo tekmovanja, ki spodbujajo lovce, da odstranijo čim več pitonov.