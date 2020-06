Pod Snežnikom čakal tovornjak za prevoz hlodov in srečal medveda

"Dokler je ni ucvrl v goščavo, ga je iz razdalje le nekaj metrov opazoval naš gozdar Denis Vrh ," so zapisali na strani SiDG. Ko je medved "konkretnih dimenzij" prišel do ceste, se je hitro skril v zavetje dreves.

Kar tri petine celotne Slovenije pokriva gozd. Glavni proizvod gozda je seveda les in v državnih gozdovih zanj skrbi podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG). Ko je eden od njihovih uslužbencev v snežniških gozdovih čakal na tovornjak za prevoz lesa, je doživel prizor, ki bi marsikomu močno pospešil srčni utrip.

Kako se obnašati, če srečate medveda?

Medvedi v Evropi napadejo človeka le, kadar se zaradi strahu ali občutka ogroženosti temu ne morejo izogniti. Z upoštevanjem spodnjih navodil boste ob srečanju varni:

– Ob sprehodih po gozdu naj bo pes na povodcu, v spomladanskem obdobju pa je bolje razmisliti, ali bi s psom na območjih, kjer je stalno prisoten medved, res šli v gozd.

– Med hojo po gozdu, še posebej, če je območje slabo pregledno, bodimo glasnejši in s tem medvedu že na daleč sporočimo, da prihajamo. Lahko glasno hodimo, prepevamo, žvižgamo, se pogovarjamo, brcnemo kamen, udarimo s palico po deblu drevesa. Ni pa treba kričati, da ne motimo gozdnega miru.

– Kadar medveda opazimo od daleč, se mirno umaknimo v smeri prihoda; če medved prihaja v našo smer in nas še ni zaznal, ga z mirnim glasom opozorimo nase in praviloma se bo umaknil.

– Ko medveda srečamo v neposredni bližini (tudi medvedke z mladiči), se predvsem potrudimo, da ostanemo čim bolj mirni in ne delajmo hitrih gibov ali krikov, ki bi medveda prestrašili; obstanimo in se nato počasi zadenjsko umaknimo.

– Če se medved že zapodi proti nam, mirno obstanimo na mestu; skoraj vedno se bo medved ustavil, še preden pride do nas (gre za lažni napad, pri čemer ne pride do fizičnega stika).

– Za zaščito v primeru napada medveda je učinkovito tudi obrambno razpršilo proti medvedom ("bear pepper spray"), ki je na voljo tudi v nekaterih trgovinah z opremo za aktivnosti v naravi v Sloveniji.

– Nikoli ne tecimo pred medvedom, saj s tem povečamo možnost napada; izjema je, kadar se lahko umaknemo na varno v nekaj korakih.

– Ne zadržujmo se v bližini trupel poginulih živali ali neprevidno in nezakonito odvrženih klavniških odpadkov.

– Poskrbimo, da v oklolici doma nimamo dostopnih virov hrane za medvede (smeti, klavniški odpadki, tropine, nezavarovani čebelnjaki, smetnjaki in komposti), saj ti navajajo medveda na človeka in so eden ključnih vzrokov težav z medvedom.

– Ne približujmo se medvedjim mladičem, tudi če so videti zapuščeni. Če pa jih opazimo, se čim prej umaknimo.

– Med oktobrom in majem ne hodimo v bližino medvedjih brlogov in nikoli vanje. Nikoli namerno ne ponujajmo medvedom hrane.