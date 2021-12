Podelitev častnih oskarjev prestavljena, kriv je omikron

"Sprejeli smo težko odločitev, da spremenimo načrte pri podelitvi nagrad 15. januarja," so v izjavi zapisali vodilni pri Akademiji filmskih umetnosti in znanosti. Dodali so, da "zaradi negotovosti različic in vpliva, ki bi ga to lahko imelo na našo skupnost, menimo, da je to najboljša in najvarnejša odločitev za nagrajence in goste.''