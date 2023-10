Podrl rekord iz leta 2018 in olupil 7,33 metrov dolg olup

S Praznikom kozjanskega jabolka so se v Kozjanskem parku letošnjo jesen že 24. poklonili visokodebelnim travniškim sadovnjakom. Prireditev je iz skromnih začetkov prerasla v eno največjih in najodmevnejših tovrstnih prireditev v Sloveniji, kot tudi širše.

Kot poudarjajo organizatorji, je Praznik kozjanskega jabolka vsebinsko vpet v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju ob upoštevanju načel varstva narave. Prireditev pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot "okoljski sejem z dušo".

Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic, kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper, in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po "Ptičji direktivi". "Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem," sporočajo.

Poleg pestrega dogajanja so že 14. leto so podelili naziv "Štrudlmojstr-ca" – ta naziv si pridobi oseba, ki po mnenju komisije speče najboljši študl. Štrudl se razvleče, pripravi in peče na prireditvenem prostoru pred obiskovalci.

Letos sta si prvo mesto razdelili kar dve novi "Štrudlmojstrci". V tekmovanju za najboljši štrudl sta zmagali Ivica Milat in Majda Jurše iz Slovenskega društva za celiakijo, podružnica Celje, s svojim izvrstnim brezglutenskim štrudlom.