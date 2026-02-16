Podrl rekord: vplivnež redko Pokemon karto prodal za skoraj 14 milijonov evrov

Youtuber in amaterski rokoborec Logan Paul je karto Pikachu Illustrator – najbolje ohranjen primerek ene najredkejših Pokemon kart na svetu – kupil leta 2021 za 5,3 milijona dolarjev (4,47 milijona evrov). Znesek je že pred petimi leti porušil rekord v prodaji Pokemon kartic.

Po podatkih dražbene hiše Goldin pa jo je zdaj prodal še za občutno višjo ceno: 16,492 milijona dolarjev (13,92 milijona evrov), vključno s premijo kupca. Toliko je zanjo plačal AJ Scaramucci, vlagatelj tveganega kapitala, sicer sin finančnika in nekdanjega vodje odnosov z javnostmi Bele hiše Anthonyja Scaramuccija. Ob tem je dejal, da gre za prvo pridobitev v njegovem "planetarnem lovu na zaklad".

Izid dražbe je bil "popolnoma nor", je Paul dejal med prenosom v živo na YouTubu, medtem ko so po zraku leteli konfeti. Sodnica Guinnessove knjige rekordov Sarah Casson pa jo je nato razglasila za najdražjo zbirateljsko kartico, ki je bila kadarkoli prodana na dražbi.