Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

Podrl rekord: vplivnež redko Pokemon karto prodal za skoraj 14 milijonov evrov

New York, 16. 02. 2026 18.49 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Paul Logan s Pokemon kartico

Vrtoglava vsota za redko zbirateljsko kartico. Vplivnež Logan Paul je po navedbah dražbene hiše za rekordnih skoraj 16,5 milijona dolarjev (13,9 milijona evrov) prodal karto Pikachuja. Kupil jo je vlagatelj AJ Scaramucci, ki je ob tem razkril, da je na lovu za predmeti, ki se jih ne da zbirati. "Kupil bom fosil T-Rexa in Deklaracijo neodvisnosti. In tu se ne bom ustavil. To je šele začetek," je napovedal bogataš.

Youtuber in amaterski rokoborec Logan Paul je karto Pikachu Illustrator – najbolje ohranjen primerek ene najredkejših Pokemon kart na svetu – kupil leta 2021 za 5,3 milijona dolarjev (4,47 milijona evrov). Znesek je že pred petimi leti porušil rekord v prodaji Pokemon kartic.

Po podatkih dražbene hiše Goldin pa jo je zdaj prodal še za občutno višjo ceno: 16,492 milijona dolarjev (13,92 milijona evrov), vključno s premijo kupca. Toliko je zanjo plačal AJ Scaramucci, vlagatelj tveganega kapitala, sicer sin finančnika in nekdanjega vodje odnosov z javnostmi Bele hiše Anthonyja Scaramuccija. Ob tem je dejal, da gre za prvo pridobitev v njegovem "planetarnem lovu na zaklad".

Izid dražbe je bil "popolnoma nor", je Paul dejal med prenosom v živo na YouTubu, medtem ko so po zraku leteli konfeti. Sodnica Guinnessove knjige rekordov Sarah Casson pa jo je nato razglasila za najdražjo zbirateljsko kartico, ki je bila kadarkoli prodana na dražbi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vplivneža je nato presenetil sam Scaramucci, ki je z njim delil načrt za "zbirko stvari, ki jih je nemogoče zbirati". "Sem v iskanju možnosti nakupa fosila dinozavra T-Rexa, kupil bom Deklaracijo neodvisnosti, in tu se ne bom ustavil," je dejal. "To je bil šele začetek." Paul je v pogovoru ob tem vključil še diamantno ogrlico, ki jo je nosil med svojim debijem na WrestleManii 38 leta 2022, in jo Scaramucciju obesil okoli vratu.

Skoraj popolna kartica za plačilo drage poroke

Karte Pikachu Illustrator so bile izdane v okviru natečaja leta 1998, obstaja jih le okoli 40. Paulova je bila edina, ki jo je PSA (Professional Sports Authenticator, ki ocenjuje stanje zbirateljskih kartic) ocenil z 10, kar pomeni, da gre za "skoraj popolno kartico".

Vrednost zbirateljskih kartic, povezanih z izjemno priljubljeno japonsko animacijsko franšizo, je v zadnjih letih močno narasla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodja dražbe Ken Goldin je sicer nastopil tudi v zadnji sezoni Netflixove serije Kralj zbirateljskih predmetov: Goldinov dotik, kjer je Paula prepričeval, naj proda svojo dragocenost. "Trg Pokemonov je vroč. Prevladujejo na tržišču in to je karta številka ena," mu je dejal. Vplivnežu je ponudil 2,5 milijona dolarjev (2,11 milijona evrov) predplačila ter še delež od vsega ostalega, prodanega na dražbi predmetov, povezanih s Pokemoni in menjalnimi kartami. Paul je tedaj priznal, da bi mu denar pomagal pri financiranju "drage poroke". "Nisem preprodajalec. Sem zbiratelj," je odgovoril Goldinu. "Ampak, iskreno povedano, bi mi likvidnost prišla prav. Dober sem v služenju denarja, še boljši v trošenju," je dodal.

Logan Paul
Logan Paul
FOTO: AP

Paul se je avgusta lani poročil z dansko manekenko Nino Agdal. Razkošna poroka je potekala ob jezeru Como v Italiji. In očitno jo je tedaj plačal drugače.

Pokemon karta dražba Logan Paul AJ Scaramucci

Kateri so papeževi najljubši filmi?

Na dražbo gre Rembrandtova risba leva, vredna dobrih 17 milijonov

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
16. 02. 2026 19.46
Spet si med seboj delijo milijone.....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534