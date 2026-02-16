Podrl rekord: vplivnež redko Pokemon karto prodal za skoraj 14 milijonov evrov

Youtuber in amaterski rokoborec Logan Paul je karto Pikachu Illustrator – najbolje ohranjen primerek ene najredkejših Pokemon kart na svetu – kupil leta 2021 za 5,3 milijona dolarjev (4,47 milijona evrov). Znesek je že pred petimi leti porušil rekord v prodaji Pokemon kartic.
Po podatkih dražbene hiše Goldin pa jo je zdaj prodal še za občutno višjo ceno: 16,492 milijona dolarjev (13,92 milijona evrov), vključno s premijo kupca. Toliko je zanjo plačal AJ Scaramucci, vlagatelj tveganega kapitala, sicer sin finančnika in nekdanjega vodje odnosov z javnostmi Bele hiše Anthonyja Scaramuccija. Ob tem je dejal, da gre za prvo pridobitev v njegovem "planetarnem lovu na zaklad".
Izid dražbe je bil "popolnoma nor", je Paul dejal med prenosom v živo na YouTubu, medtem ko so po zraku leteli konfeti. Sodnica Guinnessove knjige rekordov Sarah Casson pa jo je nato razglasila za najdražjo zbirateljsko kartico, ki je bila kadarkoli prodana na dražbi.
Vplivneža je nato presenetil sam Scaramucci, ki je z njim delil načrt za "zbirko stvari, ki jih je nemogoče zbirati". "Sem v iskanju možnosti nakupa fosila dinozavra T-Rexa, kupil bom Deklaracijo neodvisnosti, in tu se ne bom ustavil," je dejal. "To je bil šele začetek." Paul je v pogovoru ob tem vključil še diamantno ogrlico, ki jo je nosil med svojim debijem na WrestleManii 38 leta 2022, in jo Scaramucciju obesil okoli vratu.
Skoraj popolna kartica za plačilo drage poroke
Karte Pikachu Illustrator so bile izdane v okviru natečaja leta 1998, obstaja jih le okoli 40. Paulova je bila edina, ki jo je PSA (Professional Sports Authenticator, ki ocenjuje stanje zbirateljskih kartic) ocenil z 10, kar pomeni, da gre za "skoraj popolno kartico".
Vrednost zbirateljskih kartic, povezanih z izjemno priljubljeno japonsko animacijsko franšizo, je v zadnjih letih močno narasla.
Vodja dražbe Ken Goldin je sicer nastopil tudi v zadnji sezoni Netflixove serije Kralj zbirateljskih predmetov: Goldinov dotik, kjer je Paula prepričeval, naj proda svojo dragocenost. "Trg Pokemonov je vroč. Prevladujejo na tržišču in to je karta številka ena," mu je dejal. Vplivnežu je ponudil 2,5 milijona dolarjev (2,11 milijona evrov) predplačila ter še delež od vsega ostalega, prodanega na dražbi predmetov, povezanih s Pokemoni in menjalnimi kartami. Paul je tedaj priznal, da bi mu denar pomagal pri financiranju "drage poroke". "Nisem preprodajalec. Sem zbiratelj," je odgovoril Goldinu. "Ampak, iskreno povedano, bi mi likvidnost prišla prav. Dober sem v služenju denarja, še boljši v trošenju," je dodal.
Paul se je avgusta lani poročil z dansko manekenko Nino Agdal. Razkošna poroka je potekala ob jezeru Como v Italiji. In očitno jo je tedaj plačal drugače.
