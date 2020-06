Poginil Bob, mačji potepuh, ki je postal zvezda številnih knjižnih uspešnic

Jemal ga je s seboj na londonske ulice, kjer je skušal kakšen dodaten evro zaslužiti z igranjem kitare in prodajo časopisa. Bowen pa je sčasoma pričel tudi z zapisovanjem njunih dogodivšin. Pisal je o njunem srečanju, vsakdanu, odnosu, zapisi pa so kmalu prerasli v knjigo. Uspešnica z naslovom Potepuški maček po imenu Bob: in kako mi je rešil življenje (pri nas je izšla pod naslovom Potepuški maček Bob) je izšla marca 2012 in se nemudoma znašla na prvih mestih lestvic knjižnih uspešnic. Leta 2016 so po njej posneli tudi film.

Sledilo je še pet nadaljevanj, knjige pa so prevedene v več kot 40 jezikov.

Premiera nadaljevanja filma – Bobovo darilo, v katerem prav tako nastopa mačkon, je predvidena še za letošnje leto.