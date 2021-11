Poginil je medved, ki je osvojil Hollywood: od Iger prestolov do Dr. Dolittla

Medved Bart je bil znan kot statisti v številnih hollywoodskih uspešnicah in nekaj ameriških reklamah. 21-letni Bart je poginil po tem, ko je bil premeščen v domačo skrbno. Zadnje leto je njegovo zdravje na splošno pešalo, pišejo tuji mediji.

Medved Bear, ki so ga številni lahko videli v priljubljeni seriji Igra prestolov in v filmih kot je Dr. Dolittle, je v 21 letu poginil po skoraj enem letu zdravstvenih težav. Kot so povedali njegovi lastniki, je umrl doma, kjer so ga vzgajali od malega. Kot poroča New York Post se je Bartovo zdravje v zadnjem letu izredno poslabšalo, kar pa je bila tudi posledica starosti.

icon-expand Medved Bart v seriji Igra prestolov. FOTO: Youtube

V Igri prestolov je zaigral v sceni z Brienne of Tarth, kjer se je morala boriti zoper medveda, a jo je kasneje Jamie Lannister rešil. Igral je tudi v filmih Into the Wild in v komediji Vsemogočni Evan.

icon-expand Dr. Dolittle 2 FOTO: Profimedia