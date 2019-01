Poginil je najslavnejši kuža na svetu

"Z veliko žalostjo sporočam, da je Boo preminil v spanju in se tako pridružil svojemu prijatelju Buddyju. Naša družina ima zlomljeno srce, edina tolažba je, da ne čuti več bolečine ali neudobja. Vemo, da je bil Buddy prvi, ki ga je pričakal na drugi strani mavričnega mostu," so na Facebook strani zapisali lastniki najslavnejšega psička na svetu.

Pritlikavi špic oziroma pomeranec Boo je zaslovel pred leti, ko so ga lastniki zaradi zavozlane dlake pobrili, njegova fotografija pa je nato prišla na družbena omrežja, vse od takrat se je število njegovih oboževalcev strmo višalo, trenutno ima samo na Facebooku več kot 16 milijonov sledilcev. Lastniki so še zapisali, da je psiček s svojo simpatičnostjo pomagal mnogim: "Čez leta smo dobili ogromno pisem ljudi, ki so z njim delili svojo zgodbo ter kako jim je psiček pomagal pri tem, da je bil dan lepši v težkih trenutkih. Boo je prinesel toliko veselja vsem, ker je bil on tako vesel psiček."