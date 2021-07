Poginila je hrvaška štorklja Malena

"11 dni ni jedla. Poskušal sem jo pitati, bila je tu pri meni, bila je doma. Klepetan je ostal tu, a se ne želi vrniti v gnezdo. On še vedno misli, da je ona nekje. Grozno težko mi je. Že dolgo časa je imela zlomljeno krilo in evo … Zadnjih nekaj dni je bil vsak dan tu veterinar in mi je rekel, da ji ni pomoči," je za hrvaški Indeks povedal Stjepan Vokić, ki je skrbel za najbolj znano hrvaško štorkljo Maleno, ki je zdaj na žalost poginila.

"Ostajava jaz in Lepo. Če se bo še vračal, bom tu zanj," je povedal žalostni Stjepan.

Ljubezensko zgodbo Malene in Klepetana so mnogi na tleh nekdanje skupne države spremljali kar 19 let.

Upokojenec in udovec Stjepan je pred 28 leti našel Maleno z zlomljenimi krili, ji rešil življenje in od takrat naprej sta bila prijatelja. Malena je leta 2002 našla ljubezen svojega življenja, Klepetana, ki je vsako leto čez zimo odhajal v Afriko in se spomladi vračal, kjer sta ga čakala Malena in Stjepan.

Po njuni ljubezenski zgodbi je bil posnet celo film z naslovom Starec in štorklja.