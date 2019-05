Poginila slavna Čemerna mačka, ki je navduševala splet

Lastniki so žalostno novico sporočili v stilu: "Nekateri dnevi so bolj čemerni kot drugi ..." Dodali so, da je kljub oskrbi vrhunskih strokovnjakov in njene zelo ljubeče družine mačka, ki se je je oprijel vzdevek Grumpy, žal poginila zaradi zapletov pri okužbi sečil.

"Poleg tega, da je bila naš otročiček in ljubljen član družine, je nasmejala tudi milijone ljudi po svetu – tudi ko so preživljali hude čase. Njen duh bo zaradi njenih oboževalcev živel še naprej," so še zapisali lastniki.