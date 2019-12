Poginila slavna mačka, ki je zaslovela zaradi nenavadnega videza

Lil Bubse je skotila 21. junija 2011, poginila pa je v spanju 1. decembra 2019 zaradi vnetja kosti. Naziv najbolj ljubke mačke na spletu je dobila zaradi svojega nenavadnega videza, in sicer zaradi redke deformacije ni imela razvite čeljusti in je bila brez zob. Ker ni mogla povsem zapreti ust, je imela jezik ves čas zunaj. Rodila se je z več genetskimi anomalijami, med drugim je imela osteopetrozo, nesorazmerno majhne okončine in na vsaki tački po en dodaten prst.

Njen lastnik Mike Bridavskyjo je prvotno posvojil iz mačjega legla, ki ga je našel njegov prijatelj v neki lopi z orodjem v Indiani. Po smrti svoje kosmate štirinožne prijateljice je na družbenih omrežjih objavil dve fotografiji, in sicer leva fotografija je njuna prva skupna, desna pa njuna zadnja. Med drugim je dejal, da ga je Lil Bub naučila vse, kar ve o brezpogojni ljubezni.