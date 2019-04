Poglejte v nebo: osvetlila ga bo rožnata luna

Nebo bo nocoj osvetlila polna, rožnata luna. A tokratna, aprilska, ne bo povsem običajna. Ker se je pred tremi dnevi nahajala na točki, ko je bila najbližje Zemlji (tako imenovani perigej), bo videti večja, ne bo pa še superluna.

A če bi morda pričakovali, da bo (sodeč po imenu) obarvana rožnato, to ne drži. Rožnata se namreč imenuje po barvi cvetov rožnate plamenke (divjega floksa), ki zacveti pomladi. Ponekod jo imenujejo tudi potonikina luna.

Raznovrstna poimenovanja polnih lun (januarsko imenujemo tudi volčja, februarsko snežna, junijsko jagodna …) sicer izvirajo iz poimenovanj ameriških staroselcev, ki so na tak način spremljali in načrtovali poljedeljska opravila in čas žetve. Naslednja polna luna, ki bo 18. maja, bo denimo cvetlična.