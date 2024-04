Pogrešanega psa našli več kot 3500 kilometrov od doma

Domačin v predmestju Detroita je nedavno prijavil potepuškega psa, ki ga je prevzela policija in prepeljala v bližnje zavetišče. Tam so ugotovili, da ima psička manjše rasti mikročip, s čimer so našli lastnika. A na njihovo presenečenje so ugotovili, da ta živi 3770 kilometrov stran v San Diegu.

Po naključju je bil lastnik Mehrad Houman s svojo družino ravno na dopustu v Minneapolisu. Čeprav je bila pot krajša, kot bi bila iz Kalifornije, je vseeno trajalo 10 ur, da je Houman prispel do zavetišča, in še nadaljnjih 10, da jo je pripeljal do družine.