Poimenujte ščurka po svojem bivšem in opazujte žival, ki ga bo pojedla

"Valentinovo uživa na milijone ljudi, če ga letos preprosto ne čutite, se pridružite živalskemu vrtu San Antonio," so zapisali pri dotičnem živalskem vrtu in povabili vse osebe z zlomljenim srcem, da za valentinovo skupaj nahranijo živali s ščurki. Da bo zadeva še slajša, pa lahko za skoraj pet evrov ščurka poimenujejo po svojem bivšem. "Ščurka boste lahko poimenovali po svojem bivšem, mi pa ga bomo postregli kot popestritev eni od naših živali."

"Če je bil vaš bivši ali bivša kača, pa lahko po njih poimenujete zamrznjeno podgano, mi pa jo bomo nahranili plazilcem," so še suvereno zapisali, podgana z imenom bivše/bivšega pa bo stala ljudi s strtim srcem okoli 23 evrov. Za konec so še dodali, da bo vsak prejel tudi potrdilo, ki ga bodo lahko delili na svojem spletnem profilu.

Ker je živalski vrt naletel na veliko negodovanja, so dodatno pojasnili, da živali ne hranijo z živimi podganami, ampak dobijo zamrznjene s preverjenih farm in so del rednega dnevnega prehranjevalnega postopka. Ščurke kupijo pri profesionalnih rejcih, nato pa zanje skrbijo na oddelku za plazilce. Dodali so še, da je stanje živali nadzorovano s strani American Humane (najstarejše organizacije za zaščito živali v državi). Organizacija namreč redno pregleduje počutje živali ter kako za njih skrbijo – tudi za ščurke, mokarje in čričke.