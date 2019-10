Na Irskem so bili žalujoči priča enemu najbolj nenavadnih pogrebov. Pokojnik je že leto pred smrtjo najbližjim družinskim članom zaupal, kaj si želi na svojem pogrebu. Njegovo prošnjo, pravzaprav zadnjo šalo, so uslišali. Slišali pa so ga tudi vsi zbrani na pogrebu. Oglasil se je namreč kar iz groba.