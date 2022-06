Poletni solsticij pri Stonehengeu pozdravilo več tisoč obiskovalcev

Druidi, pogani in ostali obiskovalci so obeležili najdaljši dan v letu na starodavnem mestu. "Zelo smo veseli, da smo lahko letos spet skupaj," je za BBC povedala Heather Sebire, ki upravlja to znamenito kulturno dediščino. Številni se na ta kraj vračajo že več let. Sodobni druidi in poganske skupine kraj obravnavajo kot prostor čaščenja, je dodala.

Stonehenge je zgrajen glede na poravnavo poletnega sončnega vzhoda in zimskega sončnega zahoda. Na poletni solsticij Sonce vzhaja za petnim kamnom, kjer je starodavni vhod v kamniti krog, sončni žarki pa se usmerjajo v središče spomenika.