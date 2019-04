Policija 'aretirala' papigo, ker je pomagala zlikovcem

Veliko ljudem je poznana zgodba, kako so gosi s svojim oglašanjem pregnale zlikovca, ki je želel vdreti v nek dom. Ptice so namreč znane po tem, da so zelo teritorialne in mnogi so jih – in jih še, uporabljajo za domače čuvaje. Seveda je pes še vedno na prvem mestu, nekateri menijo, da so zelo dobri domači čuvaji tudi osli in lame.

Zlikovci v Braziliji pa so se odločili za malce drugačnega čuvaja, ki je bil skoraj učinkovit. Namreč, ko je policija izvajala racijo pri dveh preprodajalcih mamil, se je na ves glas oglasila domača papiga in se začela dreti 'mama, policija'. Osebi sta skušali pobegniti, a je bila policija vseeno hitrejša. Sledila je aretacija in 'aretirali' so tudi njunega pajdaša – papigo vrste modročela amazonka.