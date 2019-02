Policija ima nove sodelavce: spoznajte Leeja, Lorda, Lakyja in Larsa

Na oddelku za šolanje službenih psov Policijske akademije so bogatejši za štiri pasje člane. Mladički pasme belgijski ovčar malinois so stari osem tednov in že komaj čakajo na nove izzive. Lee, Lord, Laky in Lars bodo namreč, ko odrastejo in zaključijo osnovno šolanje, postali sodelavci policistov na terenu.

Čeprav bi jih v policijske vrste z veseljem sprejeli že zato, ker so prisrčni, pa so morali pred "zaposlitvijo" v policiji opraviti zahteven in zelo podroben preizkus ter veterinarski pregled. Le tako lahko ugotovijo, ali so iz pravega testa za opravljanje tega zahtevnega poklica, so zapisali na spletni strani policije. Namreč, ni vsak pes primeren za policijsko delo. Policijski psi morajo imeti posebne lastnosti, biti morajo učljivi, radovedni, odločni, pogumni in seveda popolnoma zdravi.