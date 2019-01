Policija zaradi ekstremnega mraza aretirala Elso

Severni del srednjega zahoda ZDA so zajele izredno nizke temperature, zaradi katerih so oblasti razglasile tudi izredne razmere. Policija v Illinoisu pa se je odločila, da bo opozorilo napisala v malce bolj šaljivem tonu. Na Facebooku so tako objavili fotografijo aretacije filmske junakinje Else, ki je pred leti prišla na filmska platna v zelo priljubljeni risanki Ledeno kraljestvo. "Zaradi izjemnega mraza, so vsa kriminalne in neumne aktivnosti odpovedane. Aretirali smo celo Elso, za zapahi bo ostala do nadaljnjega. Hvala vsem za pozornost in razumevanje."

A šala je hitro naletela na negodovanje, kajti policija je objavila fotografijo, ki je bila stara že nekaj let. "To fotografijo ste ukradli ..." je bil le en od nejevoljnih komentarjev. Zaradi slabe volje nekaterih je policija hitro napisala opravičilo: "Kakor je videti, je prišlo pri objavi aretacije Else do burne reakcije. Fotografijo smo objavili s pojasnilom in v povezavi z izjemno slabim vremenom, ki ga pričakujemo v Illinoisu. Fotografijo smo našli na spletu, posneli pa so jo policisti v Južni Karolini ... Iskali smo fotografije, ki bi pokazale, kakšno grdo vreme prihaja ter hkrati dvigniti dobro voljo ljudi ... zaslug za fotografijo si ne lastimo ... za morebitno zmedo se opravičujemo. Nikakor ni bil naš namen ukrasti ideje ..."