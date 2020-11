'Policijski podmladek': male kepice, ki bodo nekega v službi ljudi

V Oddelku za šolanje službenih psov Policijske akademije so se razveselili osmih mladičkov nemškega kratkodlakega ptičarja. Pet samičk in trije samčki, ki so jih pridobili z lastno vzrejo, je prijokalo na svet pred nekaj dnevi in razveselilo tako njih kot tudi osemletno mamico Oli, ki je javnosti že dobro znana kot specialistka za iskanje bioloških sledi.

Ekipa Oddelka za šolanje službenih psov v Gmajnicah glede na vrhunske sposobnosti psičke Oli, ki je specialistka za iskanje bioloških sledi, pričakuje, da se je del njenih genov prenesel tudi na mladičke in da bo vseh osem kmalu vstopilo v proces šolanja za opravljanje policijskih nalog, policisti pa bodo kmalu dobili nove okrepitve na terenu. icon-expand FOTO: Policija icon-chevron-left icon-chevron-right "Dobrih izkušenj z lastno vzrejo imamo v slovenski policiji že nekaj, denimo zadnje leglo nemške ovčarke je bilo izjemno uspešno, saj so vsi psički pri starosti šest mesecev primerni za šolanje," so zapisali v sporočilu na spletni strani Policije. PREBERI ŠE 'Pes najde kapljico krvi, ki je ne vidi nihče in čez katero gre 500 ljudi' Slovenska policija je leta 2014, po skoraj 30 letih premora, znova uvedla lastno vzrejo. V tem času so s 16 legli pridobili 115 psov. 37 jih je svoje lastnike našlo zunaj policije, kar 78 pa je postalo službenih psov Policije. PREBERI ŠE Vodja šolanja policijskih psov: Če te pes ne ugrizne, nisi pravi vodnik