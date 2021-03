Za večino alpinistov je uresničitev sanj preplezati Himalajo. To velja tudi za Poljaka, očeta in sina, ki sta se odločila, da bosta osvojila znameniti osemtisočak K2. A osvojila ga bosta kar doma, na Poljskem. In to tako, da se bosta kar 247 krat povzpela na leseni, 40 metrski stolp, ki sta ga ljubkovalno poimenovala Joanna. In Joanna je najin K2, pravita.

