Polžje dirke: nov svetovni prvak Sammy

Svet je bogatejši za novega svetovnega prvaka. To je Sammy, ki je uradno zmagal na svetovnem prvenstvu v polžjih dirkah, in je postal najhitrejši polž na svetu. Tekmovali so na vzhodu Anglije in Sammy je premagal močno konkurenco okoli 200 polžev, v finalu pa je skoraj potolkel 24 let star svetovni rekord, ki je vpisan tudi v Guinessovi knjigi rekordov.