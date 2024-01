Pomemben preboj: bodo severni beli nosorogi še korakali po svetu?

Znanstveniki sporočajo, da jim je uspela prva IVF-nosečnost nosoroga. V nadomestno mater so namreč uspešno prenesli v laboratoriju ustvarjen zarodek. Postopek so sicer izpeljali z južnimi belimi nosorogi, tesno sorodno podvrsto severnih belih nosorogov. Kot pojasnjujejo, bodo postopek zdaj ponovili še s severnimi belimi nosorogi.

Na svetu tako obstajata le še dva nosoroga, pravzaprav nosoroginji. Samici Najin in njena hči Fatu bivata v rezervatu OI Pejeta v Kenji in to pod strogim nadzorom. Ker se ne moreta razmnoževati, je vrsta tehnično že izumrla. A upanje še obstaja, poroča BBC .

"Prvi uspešni prenos zarodka pri nosorogu je velik korak," je dejala Susanne Holtze, znanstvenica na Leibnizovem inštitutu za raziskovanje živalskih vrtov in divjih živali v Nemčiji, ki je del projekta Biorescue, mednarodnega konzorcija, ki poskuša rešiti to živalsko vrsto. Povedala je, da so prav zaradi tega dosežka prepričani, da bodo lahko postopek ponovili še s severnimi belimi nosorogi in da bodo lahko rešili vrsto.

Projekt je sicer trajal več let, strokovnjaki pa so se med procesom soočili z več izzivi: od tega, kako zbrati jajčeca teh dve toni težkih živali, pa do ustvarjanja prvih zarodkov v laboratoriju in ugotavljanja, kako in kdaj jih vsaditi.

O tem velikem preboju smo govorili tudi z Boštjanom Videmškom, ki je skupaj z Majo Prijatelj Videmšek spisal knjigo o nosoroginjah z naslovom Zadnji dve, Najin in Fatu: Reševanje vrste na robu izumrtja in ki to vrsto nosorogov spremlja že veliko let. "To je vsekakor preboj, prvič v zgodovini se je zgodila tovrstna oploditev s transferjem embria pri nosorogih," je poudaril Videmšek. Pomembno je, nam je pojasnil, da pride do rojstva v času, ko sta severni nosoroginji še živi, da vzgojita naslednika. Različne vrste nosorogov namreč tako rekoč govorijo različen jezik, komunicirajo drugače in imajo drugačne navade in pomembno je, da se na naslednika te navade prenesejo.

"Znanstveno je to velik preboj, ker se lahko ta tehnika uporabi tudi pri drugih kritično ogroženih nosorogih, recimo pri sumatranskem nosorogu ali pri indijskem nosorogu."

Velikemu uspehu sledila tragedija

Prva uspešna nosečnost z IVF jim je uspela v šele 13. poskusu. "Pri tako veliki živali je zelo težko namestiti zarodek v reproduktivni trakt, ki je skoraj 2 metra v notranjosti živali," je Holtzejeva povedala za BBC News.

Zarodek, ki je nastal z uporabo jajčeca samice južne belice iz živalskega vrta v Belgiji in je bil oplojen s spermo samca iz Avstrije, so vstavili v nadomestno samico južnega belega nosoroga v Keniji, ki tudi je zanosila. Vendar pa je uspehu sledila tragedija.

Sedemdeset dni po začetku nosečnosti je nadomestna mati umrla zaradi okužbe s klostridijo – gre za bakterijo, ki jo najdemo v zemlji, za živali pa je lahko smrtonosna. Ekipa je bila po smrti pretresena. Obdukcija je pokazala, da se je 6,5 centimetra velik moški plod dobro razvijal in je imel 95-odstotno možnost, da se rodi živ.