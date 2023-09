Ponosni Bavarci s pivskimi trebuhi, ki razprodajajo koledarje

Moški večinoma radi pijejo pivo. A tisti, ki ga spijejo veliko, večinoma niso ponosni na dejstvo, da jim od piva raste trebuh. No, to ne drži za 13 Bavarcev, ki so z vsem ponosom razkazovali svoje imetje okoli pasu v vseh oblikah in velikostih. Verjeli ali ne, imajo ti bavarski modeli toliko oboževalcev, da so se s svojimi pivskimi trebuhi z velikim veseljem nastavili fotografskemu objektivu za najnovejšo, že drugo izdajo koledarja za leto 2024.