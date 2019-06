Popoln posnetek: Fotogenični Bruce, ki ne mara fotografiranja

Steve Biro je preživel dan v zavetišču za ujede v kanadski provinci Ontario, kjer se je odločal, da bi naredil nekaj lepih fotografij veličastnega beloglavega orla, ki se imenuje Bruce. Bruce je nato, pod budnim očesom svojega vodnika, izvajal različne prelete in nizke lete nad gladino vode, manevre, po katerih so beloglavi orli dobro znani. Pogosto namreč lovijo ribe, ki jih opazijo z višine, in se približajo nizko nad vodno gladino, neslišno, in se s posameznimi peresi komaj dotikajo gladine.

Izkoriščajo tako imenovani učinek tal, pri tem bližina razbije vrtince, ki se na koncu krila širijo v nasprotni smeri leta. Ti vrtinci zmanjšujejo vzgon in povečujejo indiciran upor, zato lahko na modernih letalih pogosto vidite winglete (posebne strukture na koncu kril, ki zmanjšujejo vrtince na koncih), ki povečujejo učinkovitost letala. No, ptice so to skrivnost spoznale že milijone let, preden je človek prvič poletel v zrak. Bruce tako s pomočjo fizike leti dlje časa, za kar porabi manj energije, to izkoriščajo številne ptice, od orlov do albatrosov.