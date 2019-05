Porabila 17 tisočakov, da bi prišla v šov, a to obžalovala

Kar 17 tisočakov je zapravila, da so ji dvignili in zmanjšali prsi ter naredili brazilski dvig ritke, a se je po posegih morala po treh dneh vrniti nazaj v bolnišnico zaradi visoke temperature in infekcije. Povedala je, da se je zbudila po šestih urah narkoze, kar je bilo neznosno, pokrita z obliži, iz zarez pa se je cedila tekočina.

"Resno sem pomislila, da umiram, preklela sem samo sebe, da sem se spravila v tako situacijo. Moj sin bi ostal brez matere. A so mi dali antibiotike, solno raztopino, po čemer so se rane za silo zacelile, da sem svojo postavo lahko videla v ogledalu. Precej so mi pomanjšali prsi, izsesali so mi maščobo, moje nove prsi, ki so velikosti košarice E, so zelo čvrste, tudi moja zadnjica je bila v redu, izgledala sem kot zvezdnica iz Love Islanda,"je povedala.

A težav še ni bilo konec, saj je po dveh tednih počitka odšla domov. A le za dva dni, saj so ji začeli puščati šivi na prsih, kar se je po antibiotikih rešilo, da se je spet lahko premikala, rada pa je videla, da so ji bile nove oprijete obleke kot ulite.