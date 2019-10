'Poredni' slavni gostje v Buckinghamski palači

Kraja toaletnega papirja, pepelnikov, uživanje drog. Vse to so slavni priznali, da so počeli med obiskom Buckinghamske palače – seveda, brez vedenja gostiteljice kraljice Elizabete II.

Razkošni dom britanske kraljice Elizabete II. vsako leto obišče okoli 50.000 ljudi. Večina za obisk kupi vstopnico, tu in tam na skrivaj posname kakšno fotografijo, sicer pa palačo zapusti praznih rok. A ne vsi. Nekateri slavni Britanci so priznali, da med obiskom Buckinghamske palače niso bili najbolj vzorni gostje. Igralka Olivia Colman, ki v novi Netflixovi seriji Krona(The Crown) igra kraljico Elizabeto II., je nedavno sprožila zgražanje in ugibanja o tem, kako (ne)spodobni so obiskovalci kraljevega domovanja, ko je v pogovoru za Sunday Times priznala, da je njen mož iz Buckinghamske palače ukradel spominek. A Colmanova ni edina slavna oseba, ki je priznala, da se je neprimerno obnašala na kraljevem dvoru. Denise Van Outen Britanska televizijska voditeljica Denise Van Outen je pred časom priznala, da si je leta 1998 iz palače "izposodila" pepelnik in škatlo za papirnate robčke. O tem se je "pohvalila" med vodenjem jutranje oddaje in dejala, da je to storila iz zabave. Nato pa naj bi oba "spominka" po pošti vrnila ter v pošiljko dodala plišasto kamelo s šaljivim opravičilom.

Voditeljica Denise Van Outen (levo) med pogovorom s princem Charlesom. FOTO: AP

Emma Bunton Članica britanske skupine Spice Girls Emma Bunton je razkrila, da je leta 2002, ko je nastopala ob 50. obletnici kraljičinega vladanja, med obiskom palače ukradla znak za žensko stranišče.

Tudi 'spajsico' Emmo so zasrbeli prsti in je iz palače izmaknila znak za žensko stranišče. FOTO: AP

Piers Morgan Britanski televizijski voditelj Piers Morgan je priznal, da se je večkrat neprimerno obnašal v domovih bogatih in slavnih. Trdi, da je imel nekoč celo zbirko toaletnega papirja, ki ga je izmaknil iz domov slavnih oseb. Med drugim ima poleg kraljičinega toaletnega papirja še vedno tudi črno rolo papirja, označeno z monogramom, ki jo je izmaknil iz stranišča glasbenega producenta in televizijskega žiranta Simona Cowella. Ob obisku Bele hiše v času Baracka Obame je razmišljal, da bi tudi od tam odnesel rolo toaletnega papirja, vendar pa je dejal, da ga je bilo preveč strah, da bi pristal v zaporu.

Piers Morgan je zbiral role WC papirja iz domov slavnih in bogatih. FOTO: AP

Olivia Colman Oskarjevka Olivia Colman je, kot rečeno, nedavno v intervjuju razkrila, da je njen mož iz stranišča v Buckinghamski palači ukradel toaletni papir, ko sta bila v palači na dobrodelnem dogodku. "Moj mož je ukradel WC rolo samo zato, da bi lahko rekel, da sva jo dobila v Buckinghamski palači," je dejala. Ni pa razkrila, ali mu je in kako pri tem pomagala.

Oskarjevka Olivia Colman je ena zadnjih slavnih ljudi, ki je razkrila nespodobno vedenje v Buckinghamski palači. FOTO: AP

The Beatles Član legendarne skupine The Beatles John Lennon je nekoč zatrdil, da so člani skupine na stranišču Buckinghamske palače kadili marihuano, preden so se srečali s kraljico, ko jim je ta leta 1965 podelila viteški red (MBE). A drugi član skupine George Harrison je pozneje zanikal, da so kadili travo, in dejal, da so skadili navadno cigareto, ker so bili tako zelo vznemirjeni pred srečanjem.

Legendarni The Beatles so se 'sproščali' na stranišču palače. FOTO: AP

Robbie Williams Za pevca Robbieja Williamsa so krožile govorice, da je nekoč v Buckinghamski palači bruhal. Sam je za tabloid The Sun to zanikal in priznal, da pa je tam v preteklosti kadil marihuano. To naj bi se zgodilo leta 2012 med koncertom ob 60. obletnici vladanja kraljice Elizabete II.

Pevec Robbie Williams med nastopom ob 60. obletnici vladanja kraljice Elizabete II. FOTO: AP

Stephen Fry Če so se drugi "pohvalili" s konopljo, pa komik in pisatelj Stephen Fry, sicer prijatelj princa Charlesa, trdi, da je v Buckinghamski palači užival kokain. V svoji avtobiografiji je namreč zapisal, da je kokain užival v številnih kraljevih palačah, pa tudi v zgornjem in spodnjem domu parlamenta ter v prostorih medijske hiše BBC.

Stephen Fry trdi, da je v Buckinghamski palači užival kar kokain. FOTO: AP