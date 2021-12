Epidemija vplivala na navade uporabnikov Pornhuba

Že osmo leto je Pornhub, ki velja za najbolj priljubljeno stran s pornografsko vsebino, naredil letno analizo o navadah, trendih in najbolj iskanih vsebinah na svoji spletni strani. Najbolj iskan pojem leta 2021 je bil "hentai", med izrazi, ki so najbolj definirali leto 2021, pa je tudi "romantika". Število iskanj besed "romanca" in "romantično" se je v zadnjem letu namreč kar podvojilo. Zbrali so tudi podatke o tem, kakšno pornografsko vsebino najraje gledajo posamezne generacije, starostne skupine in spoli.

Pornhubovi statistiki vsako leto pregledajo podatke več kot milijarde obiskov njihove strani in pripravijo poročilo o vsebinah, ki so najbolj zaznamovale leto. Kot pravijo pri podjetju, so najbolj priljubljena iskanja pogosto tesno povezana z aktualnim dogajanjem po svetu. Leta 2018 sta bila na primer med bolj iskanimi pojmi "Fortnite" in "Bowsette", leta 2019 "amaterska pornografija" in "tujci", leta 2020 pa "karantena". Leto 2021 je medtem zaznamoval pojem "hentai", takoj za njim pa "romantika".

icon-expand Pornhub FOTO: Dreamstime

Število iskanj pojma "romantika" se je podvojilo Število iskanj izrazov, kot sta "romantka" in "romatično", se je kar podvojilo, za 139 odstotkov pa se je povečalo tudi število iskanj besede "strastno". "Potreba po osebnem stiku je v zadnjem letu pandemije postajala vse pomembnejša," je dejala dr. Laurie Betito, klinična psihologinja, spolna terapevtka in direktorica Pornhubovega centra za dobro spolno počutje ter pojasnila, da so se v tem času mnogi počutili osamljene in izolirane ter morda zato še toliko bolj hrepeneli po ljubezni, intimnosti in romantiki. Ker nimajo partnerice ali partnerja, pa se zatečejo k fantaziranju o romantiki. "Risanke omogočajo več fantazije kot običajni pornografski posnetki"

Pornhub beleži več kot 100 milijonov obiskov na dan in več kot 35 milijard obiskov na leto.

"Hentai" je bil v letu 2021 tudi najbolj iskan pojem na Pornhubu, s tem pa je nadomestil pojem "japonska", ki je pristal na drugem mestu. Čeprav se v japonski kulturi hentai nanaša na kakršen koli fetiš, pa je po svetu bolj priznana definicija pornografske vsebine v obliki animeja, torej v slogu japonske animacije. Na Pornhubu je na stotine tisoče videoposnetkov hentai, med njimi so tako domače animacije, ki so jih naredili oboževalci, kot tudi profesionalna produkcija in celo 3D-posnetki. "Risanke omogočajo več fantazije kot običajni pornografski posnetki. Lahko nudijo več vizualne stimulacije in obraznih izrazov. Prav zato, ker ni resnično, gre lahko čez meje in nima omejitev, ki jih ima realnost. V pornografiji hentai je običajno tudi več zgodbe in zdi se, da ljudi vedno bolj privlači kontekst," pojav razlaga Betitova. Tretje in četrto mesto sta obdržala izraza "lezbijka" in "MILF", na peto mesto pa se je s trinajstega povzpel izraz "Filipinka".

icon-expand Najbolj iskan izraz v letu 2021 FOTO: Pornhub

Medtem ko trenutni trendi in različne mednarodne terminologije močno vplivajo na iskalne izraze, pa ima Pornhub tudi več kot sto kategorij, ki so v vseh državah enake. Kot pravijo, je na podlagi ogledov po kategorijah lažje videti, katere vsebine in žanri ljudi najbolj zanimajo. Že drugo leto je najbolj priljubljena kategorija "japonska", sledijo "lezbijka", "ebony", "hentai", "MILF" in "analno". Bolj priljubljene so postale še kategorije "trojček", "ženski orgazem", "zunaj", "biseksualni moški" in "velike zadnjice".

icon-expand Najbolj priljubljene kategorije FOTO: Pornhub

Pripravili so tudi zemljevid sveta, s katerega je razvidno, katere kategorije so najbolj priljubljene v posameznih državah.

icon-expand Priljubljenost kategorij po državah FOTO: Pornhub

Pri moških je še vedno najbolj priljubljena kategorija "japonska", pri ženskah pa "lezbična" pornografija. Kategorija "trojček" je pri ženskah zasedla četrto mesto, pri moških pa deseto. Moški si pogosteje ogledujejo posnetke iz kategorije "ebony" in "transspolno", ženske pa "scissoring", "moški solo" in "oralno zadovoljevanje žensk".

icon-expand Primerjava priljubljenosti kategorij po spolu FOTO: Pornhub

Povprečna starost obiskovalcev Pornhuba se je v zadnjem letu nekoliko povišala – lani je bila 36, letos pa je 37 let. Obiskovalcev, starih med 18 in 34 let, je 3 odstotke manj, starih med 35 in 44 let pa je 3 odstotke več.

icon-expand Starost uporabnikov FOTO: Pornhub

Pornhub je pripravil tudi seznam najbolj priljubljenih kategorij glede na generacijo. Pripadniki generacije Z si najraje ogledajo lezbično, hentai in analno pornografijo, pripadniki generacije Y azijsko, POV (point of view oziroma z različnih perspektiv) in creampie pornografijo, pripadniki generacije X risano, medrasno in pornografijo s trojčki, tako imenovani boomerji pa pornografijo, povezano z besedami "handjob", "mature" in "vintage".

icon-expand Priljubljenost kategorij po generacijah FOTO: Pornhub

Običajen uporabnik je na Pornhubu naenkrat povprečno preživel 9 minut in 55 sekund, kar je 29 sekund manj kot v letu 2020. Ženske so na spletni strani povprečno ostale 14 sekund dlje kot moški. Najmanj časa so za en obisk porabili uporabniki, stari med 18 in 24 let, največ pa uporabniki, stari 65 let ali več.

icon-expand Čas obiska FOTO: Pornhub

Uporabniki si pornografske videoposnetke najraje ogledajo okoli 23. ure, najpogosteje ob ponedeljkih, najmanj ljudi pa gleda pornografijo v sredo ob petih zjutraj. Najmanj priljubljen dan za obisk Pornhuba je sicer petek, najbolj priljubljena pa je nedelja.

icon-expand Najljubši čas za ogled pornografije FOTO: Pornhub

Kar 83 odstotkov uporabnikov si pornografijo ogleduje na mobilni napravi, 14 odstotkov na računalniki, trije odstotki pa na tablici.

icon-expand Ogled pornografije glede na napravo FOTO: Pornhub

Pornhub dnevno še vedno največkrat obiščejo Američani, sledijo Britanci, ki so prehiteli Japonce. Francija, Italija in Mehika so medtem prehitele Kanado, Nemčijo in Filipine. 20 držav, ki največkrat obiščejo Pornhub, skupaj predstavlja kar 79 odstotkov njegovega skupnega dnevnega prometa.