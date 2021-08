Poročil se je sin nigerijskega predsednika: zasebna letala in glamur

Številu zasebnih letal, ki so pristajala na letališču nigerijskega mesta, ki se nahaja na severu, ni bilo videti konca. V Kano so z namenom, da se udeležijo 'dogodka leta' prileteli predstavniki družabne smetane ter številni dostojanstveniki zahodnoafriških držav.

Poroka je v večni zakon združila Yusuf Buharija in Zahro Nasir Bayero , potomca prominentnih osebnosti. Yusuf je sin predsednika Nigerije Muhammaduja Buharija , Zahra pa hči Nasirja Ada Bayera , verskega vodje, ki je bil tudi uradno okronan za vodjo emirata Bichi, ki se nahaja v zvezni državi Kano. Njegov brat je emir Kana in je eden od najpomembnejših islamskih vodij Nigerije.

Ženinova družina je za nevesto plačala 500 tisoč Nigerijskih nair (nekaj več kot tisoč evrov), kar je kar desetkrat več od povprečnega zneska, ki je v navadi v severni Nigeriji. Ishaq Khalid , dopisnik BBC-ja iz Nigerije, je medijem pojasnil, da so Zahrine fotografije, posnete pred poroko, vzbudile mnogo polemik na družbenih omrežjih. Mnogi so namreč opravo bodoče neveste označili za 'nemoralno', saj je v obleki razkrivala tudi ramena.

Čeprav je bil dogodek velikih razsežnosti – poročali so celo o stotih zasebnih letalih, ki so pripeljala goste, čeprav so zaposleni na letališču kasneje dejali, da jih je bilo 'zgolj' petdeset – je bila poročna slovesnost zaradi pandemije nekoliko okrnjena. Mnogo gostov se je držalo pravil in nosilo maske, v Nigeriji je namreč število okuženih s covidom-19 trenutno v porastu.