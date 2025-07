Denise Richards trdi, da jo je odtujeni mož skušal ubiti.

Znane so nove podrobnosti turbulentnega zakona igralke Denise Richards in poslovneža Aarona Phypersa. Sodišče je ugodilo prošnji zvezdnice in odredilo začasno odredbo prepovedi približevanja odtujenemu soprogu. 54-letnica dve leti mlajšega partnerja obtožuje fizičnega in verbalnega nasilja.