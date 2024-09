Portret pevca Oasis bo na ogled v britanski narodni galeriji

Fotografija Noela Gallagherja , ki jo je posnela fotografinja Zoe Law , bo prvič razstavljena 29. novembra kot del razstave z naslovom Legends (Legende) v londonski galeriji. Predstavljenih bo 100 črno-belih portretov oseb, ki so pomembno vplivale na fotografinjino življenje in kariero. Po koncu razstave 2. marca 2025 bo fotografija postala del stalne zbirke galerije.

Med zvezdami, katerih portreti bodo vključeni v razstavo, so zmagovalec svetovnega prvenstva v nogometu Bobby Charlton, britanski igralec Orlando Bloom in kanadska igralka Kim Cattrall.

Gallagher je ob novici, da bo njegov portret v galeriji, povedal: "Kot nergač srednjih let, ki si ne želi, da bi ga fotografirali, sem izjemno počaščen, da je moja podoba del narodne portretne galerije in jo bodo prihodnje generacije lahko občudovale." Fotografinji je izrazil posebno zahvalo in globoko hvaležnost.

Lawova je dejala, da je počaščena, ker bo njen portret Gallagherja postal del stalne zbirke galerije. "To je trajna zapuščina, o kateri sanjajo vsi portretni fotografi in umetniki," je še dodala.