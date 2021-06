Portret slikarja Davida Hockneyja na dražbi prodali za izjemen znesek

Portret je naslikan v Freudovem značilnem in izrazitem stilu, prijatelja pa sta pred dvema desetletjema zanj skupaj presedela več kot sto ur. Hockney je čas, ko je poziral za portret, opisal kot zelo nepozaben in ga imenoval za prijetno izkušnjo. Umetnika sta medtem klepetala, srkala čaj in se pogovarjala o svojem delu.

Portret Davida Hockneyja so nazadnje razstavili leta 2012 v londonski Nacionalni galeriji portretov, v kateri je potekala tudi razstava Luciana Freuda , so pojasnili pri avkcijski hiši Sotheby's.

Freud in Hockney sta se prvič srečala leta 1962 in v času svojih dolgih karier skupaj povzpela na vrh mednarodnega umetnostnega sveta. Oba so slavili kot največja umetniška talenta zadnjega stoletja, Freuda pa so pred njegovo smrtjo šteli za najboljšega živečega britanskega slikarja.